Wie das SMZ-Ost-Spital Montagfrüh bekannt geben musste, hat der 11 Monate alte Bub es leider nicht geschafft. Er war schon in einem äußerst kritischen Zustand von Kottingbrunn nach Wien ­gebracht worden: Nachdem sein Vater zuerst die Ehefrau ­Tugba A. und hernach die bald 2-jährige Tochter Tuana mit einem Küchenmesser im Blutrausch förmlich abgeschlachtet hatte, erstickte er den Sohn durch seine Hände, ­vermutlich mit einem Polster oder er drückte das weinende Kind so lange gegen sich, bis Selman die Luft wegblieb und der Bub kollabierte.

Notärzte konnten ihn zwar reanimieren, doch das Hirn war zu lange ohne Sauerstoff gewesen, und das Baby starb trotz intensiver Bemühung aller Ärzte.

"Du hast doch gerade erst gehen gelernt"

Die Hinterbliebenen, vor allem die Familie der getöteten Ehefrau (29), nahmen die nächste schreckliche Nachricht, dass keiner außer dem Täter überlebt hat, nur noch fassungslos auf. Die Schwester von Tugba postet ihren Schmerz auf Insta­gram: „Wir haben dich so geliebt. Du hast erst gehen gelernt, in Kürze hättest du Geburtstag gehabt. Wir hatten die Feier bereits vorbereitet und die Geschenke gekauft. Am Freitag hast du noch getanzt und Torte gegessen …“

Zur Versöhnung einen weißen Audi gekauft

An Tuana, die ebenfalls im November ihren zweiten Geburtstag gefeiert hätte, sind folgende Worte gerichtet: „Du hast uns immer zum Lachen gebracht. Bitte komm zurück.“ Von der ermordeten Schwester Tugba schreibt sie nur von einem „Engel“, der sich – wie es jetzt aussieht – von seinem Partner trennen wollte, und der die Entscheidung mit seinem und dem Leben seiner beiden kleinen Kinder büßen musste.

Seit vier Monaten hatten die hübsche Austrotürkin und der HTL-Ingenieur (31), die gemeinsam ein Reisebüro zu Hause in der Einfamilienhaussiedlung in Kottingbrunn betrieben, schon gestritten. Immer wieder konnte der bisher unbescholtene und völlig unauffällige Samet A. die Wogen wieder glätten, wobei er ihr zur Versöhnung zuletzt sogar einen weißen Audi gekauft haben soll. Doch dieses Wochenende war nichts mehr zu kitten.

Am Telefon: "Ich habe jemanden umgebracht"

Wie die Auffindesituation der Leichen vermuten lässt, hatte Tugba die Kinder geschnappt und wollte Sonntagmorgen mit ihnen die Wohnung verlassen – sie selbst und die Tochter zogen sich im Vorzimmer gerade an, als der Ehemann mit einem Messer aus der Küche auf sie zugeschossen kam und wie von Sinnen auf Frau und Tochter einstach. Darauf erstickte er den Sohn und wählte kurz darauf den Notruf: „Ich habe jemanden umgebracht“, sprach der in Österreich geborene Sohn einer türkischen Zuwandererfamilie ins Telefon. Dann setzte er sich ins Wohnzimmer und wartete, bis die Polizei eintraf. Es gilt die Unschuldsvermutung. (kor)