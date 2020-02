Drogenlenker krachte mit Pkw gegen Böschung

Unter Drogeneinfluss ist ein Lenker am Mittwochnachmittag in Göstling a. d. Ybbs (Bezirk Scheibbs) in einer Rechtskurve mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Böschung geprallt.

Göstling. Der 36-Jährige erlitt Verletzungen und wurde durch den Notarzthubschrauber "Christophorus 15" in das Landesklinikum Amstetten transportiert, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.