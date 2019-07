Drogenlenker mit 28 Gramm Cannabis im Auto angehalten

Gänserndorf. In Gänserndorf ist am Donnerstagnachmittag ein 24-jähriger Drogenlenker angehalten worden. Dem Mann war bereits vor drei Monaten wegen Suchtmittelkonsums der Führerschein entzogen worden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Im Auto des Weinviertlers wurden 28 Gramm Cannabis sichergestellt.



Der 24-Jährige war auf der B8 in der Bezirksstadt im Marchfeld aufgefallen. Er wollte sich nach Polizeiangaben einer Anhaltung entziehen, indem er zuerst mit seinem Wagen durch das Ortsgebiet von Gänserndorf und dann zu Fuß über ein Feld flüchtete. Eine klinische Untersuchung ergab eine Beeinträchtigung durch Cannabis. Der junge Mann wird der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft angezeigt.