Drohneneinsatz: Cobra stürmt Reihenhaus in Tattendorf

Das Sondereinsatzkommando Cobra stürmte ein Wohnhaus in Tattendorf. Zum Einsatz kam auch eine Drohne.

In Tattendorf ist es am Freitagnachmittag zu einem Einsatz des Sondereinsatzkommandos Cobra gekommen. Beamte der Sondereinheit beobachteten ein Objekt am Ortsrand von Tattendorf. Dabei wurde auch eine Drohne eingesetzt.

© Monatsrevue/Thomas Lenger

Gegen 16.00 Uhr stürmten dann mehrere schwer bewaffnete Beamte der Cobra ein Reihenhaus und nahmen einen Verdächtigen fest. Genauere Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt.