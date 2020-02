Viermal innerhalb von rund vier Monaten hat ein Duo im Bezirk Tulln einen 16-Jährigen überfallen.

Tulln/Absdorf. Die Beschuldigten im Alter von 17 und 18 Jahren sollen dem Jugendlichen unter Androhung von Gewalt insgesamt einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag abgenommen haben, berichtete die Polizei. Die Einheimischen waren teilweise geständig und wurden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Eine der Attacken ereignete sich in Tulln, dreimal schlugen die Verdächtigen in Absdorf (Bezirk Tulln) zu. Der erste Vorfall datiert vom Oktober 2019, den jüngsten Übergriff am Dienstag meldete das Opfer schließlich der Polizei.