E-Bikerin crasht mit Omnibus - 42-Jährige tot

Großweikersdorf. Beim Zusammenstoß ihres E-Bikes mit einem Omnibus ist eine 42-jährige Frau am Donnerstagnachmittag in Großweikersdorf (Bezirk Tulln) ums Leben gekommen. Laut niederösterreichischer Polizei ereignete sich der Unfall kurz nach 14.00 Uhr auf der Landesstraße 1141. Demnach war der 41-jährige Lenker des Omnibus mit seinem Fahrzeug in Richtung Oberrußbach unterwegs, die 42-Jährige kam ihm entgegen.

Aus ungeklärter Ursache stieß sie mit ihrem E-Bike gegen die linke Vorderseite des Omnibus. Dabei wurde sie tödlich verletzt.