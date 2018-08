Drei vorerst unbekannte, maskierte Täter drangen am 20. August 2017, gegen 03.00 Uhr, in ein Wohnhaus im Gemeindegebiet von Schwarzenbach ein, gingen zum Schlafzimmer, stürzten sich auf einen schlafenden 58-jährigen Mann und misshandelten diesen mit Faustschlägen und Tritten. Trotz Gegenwehr konnte er sich den Attacken nicht entziehen. In weiterer Folge fesselten die Täter das Opfer und verklebten sein ganzes Gesicht mit Klebeband. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus und drangen in ein weiteres Schlafzimmer, wo die 55-jährige Gattin und die 80-jährige Mutter des 58-Jährigen schliefen, ein.

Die Täter stürzten sich auf die beiden Frauen, misshandelten sie und zerrten sie brutal in das Schlafzimmer des 58-Jährigen. Dort wurden die beiden ebenfalls gefesselt und geknebelt. Während ein Täter laufend auf drei Opfer aufpasste und diese fortlaufend misshandelte, raubten die beiden anderen Bargeld und Münzen aus einem Tresor. Bevor die Täter vom Tatort flüchteten, überschütteten sie alle Opfer mit Speiseöl und Kfz-Frostschutz, wodurch diese in extreme Panik verfielen, da sie Angst hatten, angezündet zu werden. Danach wurden die 3 Opfer in dem Zimmer eingeschlossen und die Täter flüchteten mit dem Pkw des 58-Jährigen in unbekannte Richtung.

Nachdem die Täter vom Tatort geflüchtet waren, konnte sich der 58-Jährige dürftig von seiner Fesselung befreien, stürzte sich aus dem ersten Stock ins Freie und holte verletzt Hilfe von einem Nachbarn. Die drei Opfer wurden beim Raubüberfall schwer verletzt und in den umliegenden Krankenhäusern versorgt. Sie leiden noch immer unter den traumatischen Folgen der brutalen Tat.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ. Im Zuge der Fahndung, unter Einbindung der ungarischen Polizeibehörden, konnte das Fluchtfahrzeug in Ungarn, im Raum Csorna, auf einem freien Feld ausgebrannt aufgefunden werden.