Eltern bitten um Hilfe: Mädchen aus Brunn am Gebirge vermisst

Seit Mittwoch letzter Woche wird das 15-jährige Mädchen Aneta Milic vermisst.

Brunn am Gebirge. Aneta Milic wurde laut ihren Freunden und Schulkollegen zum letzten Mal am 19. 2. 2020 gegen 16:00 Uhr am Bahnhof in Wien-Meidling gesehen. Seitdem fehlt vom 15-jährigen Mädchen jede Spur.

Beschreibung

Aneta trug schwarz-weiße Sneakers, Bluejeans und eine schwarze Jacke. Sie ist etwa 160 cm groß und hat lange schwarze Haare. Die Eltern hoffen auf ein Happy End und ein baldiges Wiedersehen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Brunn am Gebirge:

Telefon: +4359133 3332-100

E-Mail: PI-N-Brunn-am-Gebirge@polizei.gv.at