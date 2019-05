Ermittlungen wegen Mordversuchs: Mann von Pkw niedergestoßen

Nach einem Verkehrsunfall in Wienerherberg in der Gemeinde Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) laufen Ermittlungen wegen Mordversuchs. Ein 40-Jähriger war am Donnerstag von einem Auto niedergestoßen und schwer verletzt worden. Er sagte aus, dass der 39 Jahre alte Mann am Steuer des Pkw soll absichtlich gehandelt habe, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag.

Achtjährige Tochter im Pkw des Beschuldigten

Laut ÖSTERREICH-Informationen handelt es sich bei beim mutmaßlichen Täter um einen Austro-Türken. Das Opfer soll ein Österreicher und der mutmaßliche Liebhaber der Ehefrau des Verdächtigen sein. Im Auto des Beschuldigten befand sich auch dessen achtjährige Tochter. Der verdächtige Lenker ist dreifacher Vater.

Der Mann gab laut Polizei zu, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein, bestritt jedoch jegliche Absicht.

Festnahme des mutmaßlichen Täters

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Festnahme des 39-Jährigen und die Überstellung in die Justizanstalt Korneuburg an. Das Auto wurde sichergestellt.