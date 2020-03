Erneut Kind angegriffen: ''Phantom'' schlug wieder zu

Nach einem Mädchen wurde diesmal ein Bursch zum Opfer des auffälligen Täters.

Nach einem Überfall auf ein neunjähriges Mädchen leben die Eltern in Pöggstall in Angst – ÖSTERREICH berichtete. Ein etwa 20 Jahre alter Mann mit Dreadlocks soll Jagd auf Kinder machen. Die Polizei ermittelt, geht in beiden Fällen vom selben Täter aus.

Wie auch schon im ersten Fall befand sich auch das aktuelle Opfer auf dem Heimweg von der Schule. Plötzlich näherte sich ihm von hinten der Unbekannte. Im Bereich der Sparkassenstraße trat er dem Burschen von hinten ins Knie.

Der Schüler stürzte, konnte sich aber schnell wieder aufrappeln. Daraufhin versetzte ihm der unbekannte Täter einen weiteren Fußtritt und verpasste ihm einen Ellbogen-Check. Der Angreifer soll dann in Richtung Sportplatz zu Fuß geflüchtet sein. Der Schüler erlitt eine Prellung des rechten Knies, musste im Landeskrankenhaus Melk ärztlich behandelt werden.

Die Täterbeschreibung passt in beiden Fällen. Wieder soll das „Phantom“ eine kurze orange Hose getragen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief jedoch negativ.

Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß und auffallend schlank sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Pöggstall entgegen.