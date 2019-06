Erwürgte Filialleiterin: 5.000 Euro Belohnung

Die Tatort-Ermittler haben wirklich jeden Stein umgedreht – nichts. Es ist wie verhext, doch im Mord an der Filialleiterin Brigitte G. aus Waldhausen (OÖ) in Amstetten-Greinsfurth tappt die Polizei nach wie vor völlig im Dunkeln. Wie berichtet, wurde die 52-Jährige Ende Mai in unmittelbarer Nähe ihres ­Arbeitsplatzes im Einkaufszentrum WestSide City nach Dienstschluss erwürgt. Eine ihrer beiden Töchter fand die Leiche. 700 Meter entfernt stand der weiße Opel Corsa des Opfers. Auffallend an dem Kleinwagen: ein großer Pferdeaufkleber am Heck. Wie kam das Auto dorthin, Brigitte G. parkte für gewöhnlich direkt am Geschäft? Hat es der Mörder benützt, ist er weiter mit ­einem Zug geflüchtet?

Fragen über Fragen

Ein Raubmord kommt infrage. Eine Handtasche und das Handy der 52-Jährigen ­fehlen. Es könnte sich auch um einen Beziehungsmord handeln.

Jeder noch so kleine Hinweis aus der Bevölkerung kann den Durchbruch für die Ermittler bringen. Wer hat am 28. Mai nach 20.30 Uhr etwas Verdächtiges am Einkaufszentrum wahrgenommen, wem ist eine Person eventuell mit Kratzspuren aufgefallen. Inzwischen wurde eine Belohnung von 5.000 Euro für die Ausforschung des Täters ausgelobt. Hinweise (auch vertraulich) an: 059133 30 3333.