Eskalation in St. Pölten: Massenschlägerei im Freibad

Großeinsatz im Freibad. Im St. Pöltener "Citysplash" kam es am Wochenende zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Roma-Familien, wie die Polizei gegenüber ÖSTERREICH bestätigt.



Ort des Streits war der dort ansässige Imbisstand. Denn ihren Durst löschten die Streithanseln an diesem Tag überwiegend mit Bier. Dies ließ wohl besonders die Gemüter erhitzen. Als es dann zur Auseinandersetzung kam, wollte der Imbissbesitzer den Streit schlichten. Ein Umstand, der den Beteiligten so gar nicht gefiel. Der Mann wurde selbst zur Zielscheibe und mit einer Bierflasche attackiert.



Schnell war die Polizei vor Ort und beruhigte die Situation. Ein französisch stämmiger Verdächtiger wurde im Zuge dessen festgenommen. Ein weiterer mutmaßlicher Täter versuchte zu entkommen. Wenig später wurde aber auch er beim VAZ Camp entdeckt.