Explosion: Von Auto und Hütte blieb nichts übrig

Bezirk Horn, NÖ. Am Ostersonntag wurde in Mödring Groß-Aalarm ausgerufen: Zwölf Feuerwehren rückten mit 125 Mann zum Brand-Ort. In einer Gartenhütte brach Feuer aus und die darin gelagerten Batterien explodierten.

Weil die Hütte mitten im Wald gelegen ist, hatten die Floriani Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung.

© Öffentlichkeitsdienst Feuerwehr/Kaser Johannes

Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen – von der Hütte und dem Auto blieb allerdings nichts übrig.