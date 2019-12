Fahrgast stach Taxi-Chauffeur nieder

Ein Taxichauffeur (60) wurde durch mehrere Messerstiche schwer verletzt.

Baden. Der Fahrgast war gegen 1.20 Uhr in das Dacia-Taxi in Baden gestiegen. Plötzlich forderte der 23-Jährige die Tageseinnahmen des Chauffeurs, der weigerte sich.

Wie von Sinnen stach der junge Fahrgast daraufhin von der Rückbank aus auf den Lenker ein. Er versetzte ihm mehrere Stiche am Kopf und im Bereich des Halses. Dabei wurde auch die Hauptschlagader verletzt. Während der 23-Jährige ohne Beute flüchtete, konnte der schwer verletzte Taxilenker den Notwurf wählen. Er kam ins Spital, wurde notoperiert und landete auf der Intensivstation. Sein Zustand ist stabil.

Die Großfahndung der Polizei zeigte Wirkung. Der 23-Jährige stellte sich, die Tatwaffe wurde bei ihm sichergestellt.