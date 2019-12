Näheres folgt in Kürze....

Baden/Wien. Ein 25 Jahre alter Mann soll seine 15 Jahre alte Freundin in einer Wohnung in Baden festgehalten haben. Sie konnte Freitagmittag telefonisch die Polizei verständigen. Beamte fanden die junge Rumänin leicht verletzt in der Wohnung vor. Ihr Freund, ein Wiener, wurde festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Gegen ihn wird unter anderem wegen Freiheitsentziehung ermittelt.

