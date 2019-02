Feuer-Drama in Korneuburg: 55-Jährige tot

Korneuburg. Bei einem Brand in einer Wohnung in Korneuburg ist am Freitagabend eine Frau getötet worden, wie "orf.at" berichtet. Die Feuerwehr stand zunächst vor einer verschlossenen Tür. Diese musste zuerst aufgebrochen werden. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte schließlich die leblose 55-Jährige. Sie wurde ins Spital gebracht, wo sie schließlich verstarb.

Das Wohnhaus wurde evakuiert, weil eine Decke einzustürzen drohte. 13 Personen mussten ihr Zuhause verlassen. Der Brand war nach rund 30 Minuten gelöscht, teilte die Feuerwehr in einer Aussendung mit. Zwei Stunden später war das Haus wieder rauchfrei.

Mehrere Kinder nach Kellerbrand im Krankenhaus

Weiters Feuer-Drama in NÖ. Durch einen Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neustadt sind am frühen Freitagabend sechs Bewohner - darunter vier Kinder - verletzt worden. Sie wurden mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt, berichtete die Feuerwehr Wiener Neustadt am Samstag. Insgesamt acht Personen wurden ins Freie gebracht.

© FF Wiener Neustadt

© FF Wiener Neustadt

"Kommen Sie schnell, es brennt richtig stark", meldete einer der Anrufer über den Notruf 122, wie "NÖN" berichtet. Die Feuerwehr-Mannschaft bereitete sich gerade auf die Jahresmitgliederversammlung vor. Sofort rückten 14 Fahrzeuge zum Einsatzort aus.

Die 51 Einsatzkräfte hatten das Feuer nach rund 90 Minuten gelöscht. Laut Feuerwehr handelte es sich um den zweiten Kellerbrand innerhalb kurzer Zeit in derselben Straße.