Feuerwehr rettete Hund aus Brunnenschacht

Nachdem eine Frau in Oberwaltersdorf ihren Hund "Tina" nicht mehr finden konnte, wandte sie sich an die örtliche Feuerwehr. Als sie sich erneut in ihrem Garten umsah, vernahm sie ein leises Winseln aus dem drei Meter tiefen Brunnenschacht. Im Brunnen saß ihr Hund fest.

Die Feuerwehr Oberwaltersdorf musste den Hund mittels Tragetuch retten und konnte ihn danach unversehrt an das glückliche Frauchen zurückgeben.

© Manuel Bertalan

© Manuel Bertalan

© Manuel Bertalan

© Manuel Bertalan

© Manuel Bertalan