Flammen-Inferno! Großbrand auf Bauernhof in Melk

19-Jähriger schleudert Molotowcocktail auf Tiroler Einfamilienhaus

Nach einem versuchten Brandanschlag mit einem Molotowcocktail auf ein Haus in Achenkirch in Tirol (Bezirk Schwaz) am Samstag ist ein 19-jähriger Portugiese als Tatverdächtiger ausgeforscht worden.