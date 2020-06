In Niederösterreich laufen gerade Ermittlungen, nachdem eine tote Frau gefunden wurde. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Mord oder Selbstmord handelt.

Am Donnerstag wurde in Klein-Neusiedl eine tote Frau mit einer Schussverletzung aufgefunden. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes war vor Ort, um die Spuren zu sichern. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Suizid, Unfall oder Mord handelt und in alle Richtungen ermittelt. Es wurde eine Schusshandbestimmung gemacht. Derzeit geht die Polizei von einem Selbstmord aus, wie die Pressestelle der LPD-Niederösterreich gegenüber oe24 bestätigt.

Die Spurensicherung sei noch vor Ort. Morgen könne man mehr zu den Ergebnissen sagen, heißt es von der Polizei.

Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

Telefonseelsorge

Wenn Sie unter Selbstmordgedanken oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr