Frauen-Mord in NÖ: Polizei bittet um Hinweise

Amstetten. In Greinsfurth in der Gemeinde Amstetten ist am Dienstagabend um 23 Uhr die Leiche der 52-jährigen Oberösterreicherin - sie lebt in Waldhausen im Strudengau - Brigitte G. aufgefunden worden. Die Tote lag in einer Grünfläche neben einem Parkplatz.

Die 52-jährige Oberösterreicherin, die in Greinsfurth in der Bezirksstadt Amstetten tot aufgefunden wurde, ist durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Hals ums Leben gekommen. Dieses mündliche Obduktionsergebnis hat die Landespolizeidirektion Niederösterreich am frühen Mittwochabend auf Anfrage mitgeteilt. Auf den oder die Täter gab es vorerst keine Hinweise, sagte Sprecher Heinz Holub.

© fotokerschi.at

Schauderlich: Die Leiche wurde nur 500 Meter vom letzten Frauenmord im Jänner in Amstetten-Greinsfurth aufgefunden.

Am Mittwochabend startete die Exekutive einen erneuten Zeugenaufruf. Insbesondere Personen, die den Pkw der Frau aus dem Bezirk Perg oder andere Fahrzeuge im Zeitraum von 19.00 Uhr am Dienstag bis 3.30 Uhr am Mittwoch im Bereich der Bahnstraße in der sogenannten Forsthaide in Greinsfurth gesehen haben, sollen sich bei der Polizei melden, wurde betont. Beim Auto der 52-Jährigen handelt es sich um einen weißen Opel Corsa.

Polizei bittet nun um Hinweise