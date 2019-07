Frontal-Crash: Mopedlenker bei Kollision mit Pkw verletzt

Ruprechtshofen. Ein Mopedlenker ist nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Mittwoch in seinem Heimatbezirk Melk mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der 17-Jährige dürfte in Ruprechtshofen aus vorerst unbekannter Ursache mit seinem Motorfahrrad in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte frontal mit dem Auto eines 47-Jährigen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Jugendliche wurde nach dem Verkehrsunfall um 12.45 Uhr in das Landesklinikum Scheibbs eingeliefert. Der Pkw-Fahrer überstand die Kollision unbeschadet. Ein Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ.