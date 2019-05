Fünf Verletze bei Unfall in Baden

Heiligenkreuz. Am Sonntagabend kam es an der Kreuzung der B210 mit der L2099 in Heiligenkreuz (Bezirk Baden) zu einer Kollision zweier Pkws. Laut Polizei wurden bei dem Zusammenstoß fünf Personen verletzt. Die 80-jährige Lenkerin eines der Unfallautos sowie ihre 71-jährige Beifahrerin erlitten schwere Blessuren. Die Insassen des zweiten beteiligten Wagens – ein 35-jähriger Mann, seine gleichaltrige Lebensgefährtin und ein Kind – trugen leichte Verletzungen davon. Die Verunfallten wurden ins Landesklinikum Baden gebracht und versorgt.