Großeinsatz von Rettung, Polizei und Feuerwehr. Für die beiden Männer kam jede Hilfe zu spät.

Am Freitagnachmittag kam es in Brunn am Gebirge zu einer Tragödie. Zwei Arbeiter starben in einem Schacht. Als Ursache für das Unglück wird Gas-Austritt vermutet. Die beiden Arbeiter sollen demnach in dem Schacht auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Böck erstickt sein. Die Männer waren gerade mit Kanalarbeiten beschäftigt.

Prompt waren ein Großaufgebot von Polizei, Rettung und Feuerwehr vor Ort. Auch ein Notarzthubschrauber war vor Ort. Für die beiden Männer kam jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen im Fall laufen. Nun soll die Schuldfrage geklärt werden.