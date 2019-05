Geburt von weißen Tiger-Drillingen

St. Aegyd am Neuwalde. Im "Weißen Zoo" im Bezirk Lilienfeld wurden erneut weiße Tiger-Drillinge geboren. Es soll sich um drei männliche Junge, die Hector, Pascha und Zeus "getauft" wurden. Die Drillinge wurden am 7. Mai geboren und wogen rund ein Kilo. Die Eltern des Nachwuchses sind Mama Burani, die schon einmal Fünflinge zur Welt brachte, und der 190 Kilo schwere Papa Samir.

Innerhalb der letzten acht Jahre kamen im "Weißen Zoo" in St. Aegyd am Neuwalde insgesamt 30 weiße Tiger-Babys von drei verschiedenen Blutlinien zur Welt. "Jeder Abgang erfolgt kostenlos und nur an ausgewiesene Zoos oder im Tauschwege mit anderen Tieren", betonten Sprecher des Zoos. So fanden Tiger-Drillinge im Jahr 2018 ein neues Zuhause in einem Zoo in der Schweiz. Zwei Vierlinge kamen 2017 sogar nach Südkorea.