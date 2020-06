Gefährlicher Einsatz bei Brand in Baden: Munition in Haus detoniert

Ein Bewohner rettete sich nach Feuerwehrangaben mit einem Sprung durch ein Fenster ins Freie.

In Tribuswinkel, einer Katastralgemeinde von Traiskirchen (Bezirk Baden), ist am Samstagabend ein Einfamilienhaus in Brand gestanden. Die mehr als zweistündigen Löscharbeiten dreier Feuerwehren wurden erschwert, weil von einem Bewohner - einem Sportschützen - im Inneren des Gebäudes gelagerte Munition detonierte. Verletzt wurde niemand, teilte das Bezirkskommando Baden in einer Aussendung mit.

Ausgebrochen ist der Brand im Erdgeschoß des Hauses. Ein Bewohner rettete sich nach Feuerwehrangaben mit einem Sprung durch ein Fenster ins Freie. Beim Eintreffen der Helfer schlugen bereits meterhohe Flammen aus einem zerborstenen Fenster.



Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte von außen und innen erfolgreich bekämpft. Anschließend wurde der Rauch im Gebäude mithilfe eines Hochleistungslüfters beseitigt.