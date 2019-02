Geiseldrama: Räuber-Duo mit Beute auf der Flucht

Die Fahndung nach zwei Männern, die am Samstagabend mit Pistolen bewaffnet einen Supermarkt in Günselsdorf (Bezirk Baden) überfallen hatten, hat am Sonntag weiterhin angedauert. Das Duo hatte Polizeiangaben zufolge fünf Personen im Inneren des Geschäfts gefesselt und flüchtete später zu Fuß mit einem erbeuteten Geldbetrag in unbekannter Höhe. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Die Unbekannten betraten den Supermarkt laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner gegen 17.30 Uhr, um etwa 18.00 Uhr ging einer der Männer mit einem Einkaufswagen zur Kassa. Während des Bezahlvorganges soll ein Angestellter mit einer Pistole bedroht und in Richtung Büro gebracht worden sein. Der Komplize ging zeitgleich ebenfalls in das Büro und setzte dort laut Exekutive vier Personen mit einer Waffe unter Druck. Die fünf Opfer wurden daraufhin gefesselt. In gebrochenem Deutsch und Englisch mit ausländischem Akzent wurden Mitarbeiter aufgefordert, den Tresor zu öffnen.

© Thomas Lenger/Monatsrevue

Polizei gibt Schuss ab

Kurz nach dem Eintreffen der Exekutive soll einer der Täter mit einer Pistole durch eine Glasscheibe des Supermarkts in Richtung eines Beamten gezielt haben. Daraufhin schoss der Polizist in Richtung des Verdächtigen, verfehlte diesen aber. Während die Exekutive das Gebäude sicherte, gelang zwei Angestellten die Flucht.

© Thomas Lenger

Wenig später verließen die beiden Räuber mit einer Supermarkt-Mitarbeiterin als Geisel das Geschäft und gingen in Richtung eines Fahrzeuges. Polizeiangaben zufolge stürzte das Opfer am Weg, die Verdächtigen flüchteten zu Fuß zu einem nahen Hotel. Dieses wurde von den Behörden untersucht, es wurden aber keine Hinweise gefunden, dass die Räuber im Hotel untergebracht waren.

© Thomas Lenger

Eine Fahndung, an der rund 90 Polizisten , darunter auch das Einsatzkommando Cobra, beteiligt war,en verlief negativ. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen, Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133-30-3333 entgegen genommen.

Zwei Opfer blieben nach der Flucht des Duos im Geschäft. "Sie wurden von Beamten befreit", sagte Schwaigerlehner. Alle fünf festgehaltenen Personen erlitten einen schweren Schock und wurden psychologisch betreut.

© Thomas Lenger

Überfall-Serie schockt Niederösterreich

Der Überfall in Günselsdorf war bereits der fünfte auf einen Lebensmittelmarkt in Niederösterreich innerhalb der vergangenen drei Wochen. Am 30. Jänner in St. Andrä-Wördern und am 5. Februar in Klosterneuburg (jeweils Bezirk Tulln) hatte ein Täter Angestellte mit einem Messer bedroht. In Hollabrunn waren am 25. Jänner zwei mit Faustfeuerwaffen und einem Vorschlaghammer bewaffnete Unbekannte am Werk gewesen. Das Duo hatte zwei Mitarbeiterinnen gefesselt, eine Angestellte wurde leicht verletzt.

Am 8. Jänner hatte ein Räuber in Tulln ein Küchenmesser gezückt, eine Angestellte bedroht, in die offene Kassenlade gegriffen und war mit der Beute geflüchtet. Zusammenhänge mit den Supermarktüberfällen der vergangenen drei Wochen "werden überprüft", teilte Schwaigerlehner mit.