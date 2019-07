Großbrand auf ehemaligem Semperit-Gelände

Bez. Baden. Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Montagnachmittag in Traiskirchen. Auf einem Gebäude auf dem ehemaligen Semperit-Areal brach Feuer aus. Die Feuerwehren Wienersdorf, Traiskirche und Möllersdorf konnten ein Übergreifen auf andere Lagerhallen verhindern. Auf dem Gelände ziehen derzeit neue Firmen ein. Am Dach sind Solar-Paneele installiert, die zu brennen begannen. Die Ursache war vorerst unklar. Auch Bürgermeister Andi Babler (SPÖ) bedankte sich via Facebook für das rasche Eingreifen der Helfer.