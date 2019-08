Großeinsatz in Mödling: Brand in Wohnhaus

Vösendorf. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Sonntag bei einem Brand in Vösendorf im niederösterreichischen Bezirk Mödling im Einsatz gestanden. Die Flammen waren in den frühen Morgenstunden in einem Wohnhaus ausgebrochen und breiteten sich im dicht besiedelten Gebiet rasch auf angrenzende Gebäude aus. "Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle", teilte die FF Vösendorf mit. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte wurden einer Aussendung zufolge gegen 5.30 Uhr alarmiert. Rund 130 Mitglieder von mehreren Feuerwehren rückten aus. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.