Häftling sperrte in NÖ auf Freigang Wachebeamte ein und floh

Verurteilter Betrüger kurz darauf von Polizei festgenommen.

Windigsteig. Ein Häftling der Justizanstalt Krems ist am Freitag bei einem Freigang in Waidhofen an der Thaya seinen Bewachern entkommen, bestätigte die Polizei am Samstag einen Bericht der "NÖN" (Online-Ausgabe). Der verurteilte Betrüger gab an, etwas in seinem Haus erledigen zu wollen. Dort sperrte er die beiden begleitenden Justizwachebeamten in einem Raum ein.

Danach flüchtete der Freigänger in das nahe gelegene Windigsteig und versteckte sich in einem Gebäude. Doch das Versteck des Mannes flog rasch auf. Er ließ sich noch am Freitagabend widerstandslos festnehmen, teilte eine Polizeisprecherin mit.