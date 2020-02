Haus von Polizeichef ausgeräumt

Nach einer Serie von Ein­brüchen hat es jetzt auch den Polizeichef erwischt.

NÖ. Ausgerechnet ihm passierte es: Alfred Schwarz ist nicht nur der Postenkommandant der Polizei in Kirchschlag, er ist als Vizebürgermeister auch der „Sicherheitsmanager“ seiner Heimatgemeinde Krumbach in der Buckligen Welt. Und dann brach ein Unbekannter am helllichten Tag ausgerechnet in sein Haus ein, während er Dienst schob. Schwarz ist sauer: weil ihm der Einbrecher mit einem Pflasterstein eine Scheibe einwarf und dabei auch noch das teure Ceranfeld seines Küchenherdes zerstörte und weil der Unbekannte neben Geld und Schmuck auch seine Motorsäge erbeutete.

Was den Polizeichef mindestens ebenso aufregt: Zeugen hatten den Einbrecher beobachtet, nachdem dieser vormittags den Tatort durchs Gartentor verlassen hatte. „Doch Alarm geschlagen hat niemand“, bedauert der Polizeichef.