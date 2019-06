Junge Katze aus Autobahntunnel gerettet

Zu einer ungewöhnlichen Tierrettung kam es Dienstagvormittag im Kaisermühlentunnel auf der A22. Eine circa einjährige Katze hatte sich aus unbekannten Gründen in den Autobahntunnel (Donauufer Autobahn in Fahrtrichtung Kaisermühlen) verirrt und sich so in eine lebensgefährliche Situation versetzt.

© Wiener Tierschutzverein

"Sissi" blieb wie durch ein Wunder unverletzt

Die Katze kauerte sich auf einem Gehsteig im Tunnel zusammen und wartete auf Hilfe. Sie fiel mehreren Autofahrern auf, bevor Hilfe in Form der Traffic Manager der ASFINAG auftauchte und das Tier aus dem Tunnel holte. Sie brachten die Katze in einem Transporter zum Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf.

© Wiener Tierschutzverein

Wiener Tierschutzverein sucht Besitzer

"Sissi" wurde dort tierärztlich untersucht, aber wie durch ein Wunder trug die Katze keine gröberen Verletzungen von ihrem Ausflug in den Tunnel davon: Sie hatte nur ein paar abgeschürfte Krallen. Die Katze ist leider nicht gechippt, weswegen sich die Suche nach den Besitzern als äußerst schwierig gestaltet. "Sissi" ist sehr zutraulich und verschmust, daher geht man davon aus, dass sie jemand vermisst.

© Wiener Tierschutzverein

Katzenlady bleibt vorerst im Vereinskrankenhaus

Die Besitzer werden gebeten, sich telefonisch unter 01/699 24 50 beim Wiener Tierschutzverein zu melden. Vorerst darf sich die Katze im Katzenhaus des Vereins von ihrem Trip erholen. Sollte sich kein Besitzer melden, kann das Tier nach Ablauf der gesetzlichen Fristen an liebevolle Besitzer vergeben werden. Aktuell können jedoch keine Angaben zum genauen Vergabezeitpunkt gemacht werden. Auch Reservierungen sind noch nicht möglich.

© Wiener Tierschutzverein