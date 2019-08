Wang. Aus einem privaten Gehege in Wang im Bezirk Scheibbs ist am Montagabend ein Känguru entwischt. Die Besitzer suchen "Pauli", wie der Bock heißt, gemeinsam mit Bekannten in den umliegenden Wäldern, berichtete der ORF Niederösterreich am Dienstag. Das Tier soll bräunlich bis gräuliches Fell haben und könne mit Nüssen und Brombeeren angelockt werden, hieß es.

"Pauli" ist bereits das zweite Känguru, das in Niederösterreich binnen weniger Tage ausgerissen ist. Artgenosse "Johann", der in der Nacht auf Donnerstag aus dem Weißen Zoo in Kernhof (Bezirk Lilienfeld) entlief, wird weiter vermisst.