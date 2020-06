Kein Sex in der Ehe: ''Traumpaar'' vor Gericht

Vor laufender TV-Kamera erklärte ein Paar, warum es zum Prozess wegen Bettflaute kam.

Gelegentlich müssen Bezirksrichter tief in die Niederungen des menschlichen Daseins hinabsteigen. So wie jetzt in Tulln, als sich ein echtes „Traumpärchen“ zum Showdown einer verkorksten Ehe vor dem Kadi traf. Er, 55 Jahre alt, immer stark am Glas. Sie, 50, mit partout keiner Lust auf den Göttergatten. Die Sex-Verweigerung der Gattin gipfelte in einer handfesten juristischen Auseinandersetzung um gefährliche Drohung und Körperverletzung. Hintergrund: Als er mal wieder mit Schlagseite nach Hause kam und Lust auf sie verspürte, wies die 50-Jährige den Gemahl unsanft ab. „Wenn wir keinen Sex haben, gehe ich in die Küche, hole ein Messer und steche dich ab“, soll er angekündigt haben. Sie wiederum soll ihn daraufhin eine Stiege hinuntergestoßen haben.

Der Richter zeigte Verständnis für die F rau, sprach sie frei. Ihr Mann fasste wegen der gefährlichen Drohung sechs Monate bedingte Haft aus.

Unfassbar: Das Pärchen ließ sich danach zu einem Versöhnungsgespräch vor laufender RTL-Kamera überreden. „Ich zahl ihr 43 Euro Ergo-Versicherung, ich zahl ihr Handy. Das ist meine Frau. Aber die tut nichts dafür“, polterte der Tullner los. Der TV-Auftritt endete wie die Ehe in einem Fiasko.