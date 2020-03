Killer "chillte" vor Dreifach-Mord an seiner Familie

Ein Psychologen-Duo nahm ­jenen Austro-Türken unter die Lupe, der in Kottingbrunn seine Familie auslöschte.

NÖ. Als sich Tugba A. (29) vergangenen Herbst nach häufigen und heftigen Streitereien dazu entschloss, die Scheidung ins Auge zu fassen, und das ihrem Mann Samet unterbreitete, spielte der 31-Jährige nach einem Wort- und Handgemenge zunächst den Gelassenen – er schlief ruhig im Ehebett, den elf Monate alten Sohn zwischen sich und der Gattin, die Tochter (2) im Gitterbett.

In aller Früh stand der Gebäudetechniker mit Matura, Erdogan-Verehrer und zunehmend religiöse Türke auf – und „chillte“ nach eigenen Angaben am Sofa im Wohnzimmer zwei Stunden. Dabei dachte er nach, wie er die Beziehung noch retten könnte, und ging, ein Tablett, einen Apfel und ein Messer in der Hand, rauf ins Schlafzimmer des schmucken Reihenhauses in Kottingbrunn.

»Stimmen im Kopf« vom Verdächtigen simuliert?

Beim ersten Widerwort seine Frau stach er zu – dreimal in die Brust, einmal dann mitten ins Herz. Die Kinder, gab Samet in der ersten Befragung zu, „habe ich umgebracht, weil ich nicht wollte, dass sie in eine fremde Familie kommen“.

In der U-Haft in Wiener Neustadt versuchte der Dreifach-Killer einen Mithäftling zu töten, nachdem er in den Nachrichten einen Bericht über sich in den Nachrichten gesehen hatte, über den Samet sich offenbar sehr ärgerte. Später sagt er, er habe „einen Blackout“ gehabt und über den Mord an seiner Familie verantwortet er sich plötzlich wie folgt: „Stimmen im Kopf.“ „Alle Angehörigen bestätigen, dass mein Mandant sich zuletzt extrem veränderte“, meint sein Anwalt Wolfgang Blaschitz. Freilich: In psychiatrischer Behandlung war der Verdächtige, für den die Unschuldsvermutung gilt, deswegen nie.

In einem mehr als 100 Seiten dicken Gutachten nach unzähligen Gesprächen mit dem mutmaßlichen Dreifach-Killer kommen die Gutachter und Psychiater Manfred Walzl und Anita Raiger zu dem Schluss, dass der Delinquent eine „kombinierte Persönlichkeitsstörung mit ausgeprägten narzisstischen bzw. auch dissozialen Anteilen“ und deshalb eine „seelische/geistige Abartigkeit höheren Grades“ habe – aber: Es würde „keine Hinweise auf eine tiefer greifende Bewusstseinsstörung“ (wie etwa Schizophrenie) geben. Stimmen und Ähnliches könnten simuliert sein. Samet A. sei zum Tatzeitpunkt voll zurechnungsfähig gewesen. Zudem wäre damit zu rechnen, dass der 31-Jährige wieder töten könnte. Dem Austro-Türken droht jetzt lebenslang plus Einweisung in eine Psychoanstalt.

(kor)