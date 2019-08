Kleinbus überschlägt sich auf S6: Fünf Verletzte

Fünf zum Teil Schwerverletzte hat ein Unfall mit einem Kleinbus am Sonntag auf der Semmering Schnellstraße (S6) bei Natschbach-Loipersbach (Bezirk Neunkirchen) gefordert. Der Lenker aus Kärnten wurde laut Polizei im Kfz eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Eine 19-Jährige wurde von "Christophorus 3" ins AKH geflogen, die anderen Insassen wurden ins Spital Wiener Neustadt gebracht.



Der 18-jährige Lenker aus dem Bezirk St. Veit war Richtung Bruck an der Mur zu Mittag aus vorerst unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitschiene geprallt. Der Kleinbus überschlug sich mehrmals und landete auf einer Böschung, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Neben dem Lenker befanden sich zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren aus dem Bezirk St. Veit, eine 19-Jährige aus Klagenfurt und eine gleichaltrige Wienerin im Fahrzeug. Die S6 war vorübergehend gesperrt, es bildete sich umfangreicher Stau.