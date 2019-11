Der Wagenlenker wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein unter anderem mit Ethanol beladener Güterzug hat in der Nacht auf Donnerstag auf einem Bahnübergang in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) einen Kleinbus erfasst. Der Lenker des Wagens wurde schwer verletzt und nach der Versorgung an Ort und Stelle in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert, berichtete die örtliche Feuerwehr. Die Südbahn war vorübergehend gesperrt.

© Feuerwehr Ternitz

Der Güterzug mit einer Länge von etwa 570 Metern kollidierte gegen 1.00 Uhr mit dem Kleinbus. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Kfz durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt und unter anderem gegen Betonwände geschleudert.

© Feuerwehr Ternitz

Das Schienenfahrzeug war infolge der Kollision nicht mehr einsatzfähig und musste von der Südbahn entfernt werden. Unbeschädigt blieben die beiden mit Ethanol befüllten Kesselwaggons.