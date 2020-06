Klinik-Drama in Baden: Suche nach Todeskeim

War es ein Ärzte-Pfusch, schadhafte oder falsche Medikamente oder ein Todeskeim?

Wie ÖSTERREICH aus vertraulicher Quelle hörte, wird vor allem in Richtung des letzten oben genannten Verdachtes ermittelt – nämlich dass ein Keim bei der Operation in kurzer Narkose beim Follikel-Punktieren in die Körper der betroffenen Frauen kam, der sich dann ausbreitete und zu den verheerenden Komplikationen geführt haben könnte.

Drei Frauen wurden nach der OP in der Kinderwunschklinik in Baden in häusliche Pflege entlassen. Binnen 24 Stunden kam es zu massiven Komplikationen, Schmerzen und Kreislaufproblemen. Eine Frau starb. Eine zweite war in Lebensgefahr, die jetzt gebannt werden konnte – sie befinde sich wie ein drittes Opfer weiter auf der Intensivstation.

Gutachten. Wie berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen grob fahrlässiger Tötung sowie wegen grob fahrlässiger schwerer Körperverletzung gegen unbekannte Verdächtige. Eine Obduktion der Verstorbenen wurde angeordnet, zwei weitere Gutachten in Auftrag gegeben. Ergebnisse werden diese Woche erwartet.