Klosterneuburger Serien-Einbrecher geschnappt

Die Polizei vermutet weitere Opfer der drei Täter und bittet Geschädigte, sich zu melden.

NÖ. Drei Einbrecher stiegen am 28. November des Vorjahres in Klosterneuburg in ein Wohnhaus ein und flüchteten, als sie von der Besitzerin gestört wurden.

Obwohl das Opfer sofort Alarm schlug, waren die Täter bei Eintreffen der Polizei bereits über alle Berge. Nach einem Hinweis konnten drei Tschechen – zwei Erwachsene (26, 37) und eine Jugendliche (16) – nun ausgeforscht werden.

Diebesgut. Bei der Festnahme des Trios wurden zwei Taschen mit Einbruchswerkzeug und Diebesgut sichergestellt. In der Unterkunft der Kriminellen fanden die Ermittler weitere Beute, wie Werkzeuge, Getränke und verschiedene Sportgeräte.

Insgesamt konnten den Serientätern sechs Coups innerhalb von nur zwei Tagen in Klosterneuburg nachgewiesen werden.

Da etliches Diebesgut bislang keinem Tatort zugeordnet werden konnte, bittet die Polizei etwaige Opfer, sich unter 059133-3220 zu melden.