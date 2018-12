Linienbus 26A crasht außer Kontrolle in Hauswand

NÖ. In Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) hat am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Linien-Autobus an einer Tankstelle eine Zapfsäule umgerissen. Das Fahrzeug hatte sich laut Polizei zuvor selbstständig in Bewegung gesetzt. Feuerwehrangaben zufolge war es ohne Zutun des Lenkers immer schneller geworden. Die Fahrt endete an einer Kaffeehaus-Fassade. Der Chauffeur wurde verletzt.

© FF Groß-Enzersdorf

Laut Bericht der Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte der 56-jährige Wiener am Steuer den unbesetzten Linienbus gegen 1.45 Uhr kurz vor dem Ortsgebiet von Groß-Enzersdorf angehalten. Weil sich der "26A" jedoch in Bewegung setzte, lenkte der Chauffeur das tonnenschwere Fahrzeug auf das Areal einer Tankstelle.