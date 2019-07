Lkw kam in Oberleitung und geriet in Brand

Pottendorf. Auf einer Eisenbahnkreuzung in Wampersdorf in der Marktgemeinde Pottendorf (Bezirk Baden) ist am Freitag ein Lkw mit dem Auflieger in die Oberleitung geraten und hat zu brennen begonnen. Die Einsatzkräfte rückten aus, um die Flammen zu löschen und den Lastwagen zu bergen. Die Pottendorfer Linie war unterbrochen, sagte ÖBB-Sprecher Karl Leitner. Die Dauer der Sperre war vorerst nicht absehbar.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Auf der Pottendorfer Linie wurde laut Website der Bundesbahnen im Abschnitt Gramatneusiedl - Wampersdorf ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Von der Oberleitungsstörung war kurzfristig auch die Südbahnstrecke betroffen, sagte ÖBB-Sprecher Karl Leitner auf Anfrage. Von Wiener Neustadt bis Felixdorf waren Zugfahrten vorübergehend nur eingeschränkt möglich.