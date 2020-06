Mädchen (7) blieb in Kanalrohr stecken

Kind wurde nach der Befreiung ins Krankenhaus geflogen.

Haag. Ein 7-jähriges Mädchen ist am Mittwoch in Haag (Bezirk Amstetten) mit einem Fuß in einem offen liegenden Kanalrohr stecken geblieben. Das Kind musste Feuerwehrangaben zufolge durch die Helfer befreit werden. Es wurde durch den Notarzthubschrauber "Christophorus 15" ins Krankenhaus geflogen.

"In schweißtreibender Kleinarbeit musste das Rohr mit Stemmwerkzeugen freigelegt und mit einer Feinschleifmaschine aufgeschnitten werden. Dem Kind geht es soweit gut, während der Rettungsarbeiten wurde das kleine Mädchen vom Roten Kreuz und Notarzt Team des C15 betreut. Nach der Befreiung aus ihrer misslichen Lage wurde sie in das Klinikum nach Linz geflogen", schreibt die Freiwillige Feuerwehr Haag in einer Aussendung.

Das Mädchen dürfte glimpflich davongekommen sein, sein Zustand wurde seitens der FF Haag als "soweit gut" beschrieben.

"Danke für die Zusammenarbeit"

"Danke für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Haag, der Polizei Haag, dem Team vom Christophorus15 und der Mannschaft der freiwilligen Feuerwehr Stadt Haag die Hand in Hand ausgezeichnet zusammengearbeitet haben", schreibt die Feuerwehr.

"Der Familie und dem kleinen Mädchen wünschen wir alles gute und baldige Besserung."