Mädchen sexuell belästigt: Polizei sucht diesen Mann

Eine 15-Jährige aus Wiener Neustadt ist am 26. September in einem Zug sexuell begrapscht und genötigt worden.

Wiener Neustadt. Sie saß am Fenster und war auf dem Heimweg von Wien, als sich ein gebrochen Deutsch sprechender Mann neben sie setzte und begann, sie an der Brust und am Oberschenkel zu streicheln. Der Mann positionierte sich und seine Tasche laut Polizei so, dass das Opfer nicht flüchten konnte.

Deswegen bestehe der Verdacht auf geschlechtliche Nötigung, sagte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag zur APA. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Die Exekutive ersucht um Hinweise an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz (Tel.: 059133-3391).