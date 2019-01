Mann in Unterhose flüchtete mit dem Zug

Eine Zeugin sah am Mittwoch gegen 20.10 Uhr den etwa 60 Jahre alten Mann vom Bahnhof Leobersdorf auf den Gleisen der Südbahn in Richtung Bad Vöslau gehen und sprach den leicht Bekleideten an.

Als dieser ihr nicht antwortete, verständigte sie sofort die Polizei.

Vier Feuerwehren mit 69 Helfern, drei Rettungshundeorganisationen, die Polizei und das Rote Kreuz rückten sofort aus. Der Bahnverkehr wurde zudem eingestellt.

Die Feuerwehren suchten stundenlang bei eisiger Kälte mit Wärmebildkameras und Rettungshunden auf der Eisenbahnlinie, in Parks, in Feldern und den Parkplätzen nach dem Mann in Unter­hosen, jedoch vergeblich. Der offenbar Verwirrte war nicht auffindbar.

Kurz vor Mitternacht erfuhren die Einsatzkräfte, dass der Gesuchte mit einem Zug Richtung Bad Vöslau weggefahren ist. Anschließend wurde die Suche wieder eingestellt. Wer der leicht Bekleidete war und ob er psychisch beeinträchtigt war, ist derzeit noch unklar.