Ein Mann ist am Montagvormittag in Kottingbrunn (Bezirk Baden) zwischen einem Ladekran und einer Lkw-Ladebordwand eingeklemmt worden. Der Schwerverletzte wurde von der Feuerwehr mithilfe von hydraulischem Gerät und Seilwinden befreit. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" flog den Mann in ein Krankenhaus, berichteten Rotes Kreuz und die FF Kottingbrunn.