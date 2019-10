Manuela-Mord: Verzweifelte Mutter ging auf Angeklagten los

NÖ. Tag zwei im Prozess um den Mord an Manuela K. Wie berichtet, war die 16-Jährige Anfang Jänner in einem Park in Wr. Neustadt erdrosselt worden. Der Täter schändete das tote Mädchen anschließend.

Angeklagt ist der Syrer Yazan A., Ex-Freund des Opfers. Er soll Manuela zum Tatort gelockt und sie mit seinem Gürtel getötet haben. Der 20-Jährige bestreitet, im Falle einer Verurteilung drohen ihm 15 Jahre Haft.

© privat

Es war ein emotionaler Prozesstag. Schon vor Verhandlungsbeginn schrie die weinende Mutter den Syrer an: „Du hast mir mein Kind genommen!“ Auch ihre Freundin, die Manuela unter einem Laubhaufen entdeckt hatte, kämpfte mit den Tränen und schilderte, wie der Angeklagte den Teenager stets unterdrückt und kontrolliert hatte. Das bestätigten auch die Brüder des Mordopfers, das vor der Tat mit ­Yazan A. Schluss gemacht hatte: „Sie hat sich nichts mehr ohne uns machen getraut“, sagten sie. Das Urteil fällt heute, es gilt die Unschuldsvermutung.