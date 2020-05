Massen-Crash auf A2: Auch Baby schwer verletzt

Drei Fahrzeuge und ein Motorrad waren in den Unfall verwickelt. Neben dem Säugling wurden auch ein Motorradfahrer und eine Pkw-Lenkerin schwer verletzt ins Spital gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) Richtung Graz kurz vor der Ausfahrt Wiener Neudorf sind am Freitag ein Motorradfahrer, eine Pkw-Lenkerin und ein Baby schwer verletzt worden. An dem Unfall waren laut Feuerwehr drei Autos und ein Motorrad beteiligt, zur Versorgung der Betroffenen wurden zeitweise vier Fahrstreifen gesperrt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

© Feuerwehr Wiener Neudorf