Medizinischer Notfall an Bord: Boeing muss in Wien landen

Eigentlich sollte es ein ruhiger Flug von Tel Aviv nach London werden. Für die Passagiere der Boeing 787-900 der Airline El Al wurde es aber turbulent. Der Gesundheitszustand einer älteren Dame verschlechterte sich an Bord rapide. Noch in der Luft wurde sie medizinisch versorgt, allerdings entschieden sich die zuständigen Piloten um 19.30 Uhr für einen außerplanmäßigen Stopp in Wien, um der Frau die sofort benötigte medizinische Betreuung zukommen zu lassen.

Flughafen-Sprecher Peter Kleemann bestätigt gegenüber oe24 den Vorfall, betont aber, dass es sich dabei nicht um eine klassische Notlandung handelte. "Wir sprechen hierbei von einer Ausweichlandung, da es sich um einen medizinischen Notfall bei einem Passagier handelt", so Kleemann. Es habe keinerlei Probleme bei der Maschine gegeben.

Über den genauen Gesundheitszustand der Passagierin liegen keine Informationen vor. Sie wurde auf jedenfall medizinisch betreut. Für die Passagiere und die Crew ging es rund eine Stunde später wieder weiter in Richtung London.

Boeing in der Krise

Zuletzt sorgte Boeing mit den Maschinen des Typs 737 Max für reichlich Wirbel. Nach zwei Abstürzen von Boeing-Jets 737 Max 8 mit insgesamt 346 Toten steckt das Unternehmen in der Krise. Zahlreiche Länder erließen Flugverbote für Maschinen des Unglücksmodells. Derzeit laufen internationale Untersuchungen, ob möglicherweise eine fehlerhafte Technik Grund für die Unglücke ist. Auch die Frage, ob bei der Zulassung der Flieger durch die US-Luftfahrtbehörde FAA alles mit rechten Dingen zuging, ist Gegenstand von Ermittlungen. Zudem will Indonesiens staatliche Fluggesellschaft Garuda eine milliardenschwere Bestellung über 49 Maschinen des Typs Boeing 737 Max rückgängig machen.