Mega-Brand in Bruck a. d. Leitha

Enzersdorf an der Fischa. Ein Brand auf einem Firmenareal in Enzersdorf a.d. Fischa (Bezirk Bruck a.d. Leitha) hat am Donnerstag etwa 180 Feuerwehrleute beschäftigt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Nach Polizeiangaben entstand Sachschaden in vorerst nicht bekannter Höhe.



Das Feuer dürfte in einem Container mit Elektroschrott entstanden sein. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich "wird davon ausgegangen, dass Licht durch das Glas eines Computerbildschirmes gebündelt wurde und es so zur Entzündung kam".



Die Einsatzkräfte waren kurz nach 14.00 Uhr alarmiert worden. "Brand aus" gab es gegen 20.45 Uhr. Während den Löscharbeiten war die B60 im betroffenen Bereich für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.