Mega-Stau: Unfall & Gaffer legen A4 lahm

Ausgerechnet bei Temperaturen jenseits der 30 Grad, kam es auf der A4 zu einem schweren Unfall. Gegen 13.30 Uhr krachte ein Pkw bei Maria Ellend in eine Baustellen-Absperrung. Im Zuge dessen war nur mehr ein Fahrstreifen frei. Die Folge war ein kilometerlanger Stau. Der Zeitverlust betrug am frühen Nachmittag rund 45 Minuten. Genaue Informationen über Verletzte gibt es vorerst nicht.

Gaffer blockieren Gegenfahrbahn

Aber nicht nur in Richtung Wien steht alles. Auch in Richtung Budapest staut's. Der Grund ist ein trauriger, wenn leider altbekannter: Gaffer. Auch auf der Gegenfahrbahn geht es aufgrunddessen nur schleppend voran. Besonders bitter dürfte das für Nova-Rock-Fans sein. Am Highlight-Tag des Festivals in Nickelsdorf reisen auch viele mit Tagespässen an.