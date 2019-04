Messerattacke auf Polizisten im Waldviertel

Am Dienstagmorgen spielten sich in Waidhofen an der Thaya turbulente Szenen ab. Polizisten wurden an ein Anwesen wegen einer gefährlichen Drohung gerufen. Es stellte sich heraus, dass ein psychisch kranker 42-Jähriger zuvor seine eigene Mutter in ihrem Haus mit einem Messer bedrohte. Als einer der Beamten intervenierte, versuchte der 42-Jährige zu zustechen. Doch der Polizist reagierte blitzschnell und wendete mit einer gekonnten Handbewegung nicht nur den Angriff, sondern in weiterer Folge auch schwere Verletzungen ab.

Ein anderer Beamter fixierte den Mann schließlich und verhinderte weitere Angriffe. Allerdings war der Mann nicht zu beruhigen und versetzte dem zweiten Beamten einen Schlag ins Gesicht, sowie einen Tritt gegen das rechte Knie. Die Beamten reagierten prompt und setzten Pfefferspray gegen den Beschuldigten ein. Die Beamten konnten den Mann dann mit Körperkraft am Boden fixieren. Währenddessen gab er weitere Morddrohungen gegen seine Mutter und den Beamten von sich.

Der österreichische Staatsbürger soll den Beamten mit dem Messerknauf am Kopf erwischt und ihm dabei leichte Blessuren zugefügt haben. Der Verdächtige sowie der verletzte Polizist wurden in das Landesklinikum der Waldviertler Stadtgemeinde eingeliefert. Der 42-Jährige wird wegen versuchter Mordversuche über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems in die Justizanstalt Krems eingeliefert.